Turismo a Napoli boom di arrivi a Natale e Capodanno fino a 5 notti

Napoli si conferma meta preferita durante le festività natalizie e di Capodanno, registrando un aumento significativo di arrivi fino a cinque notti. Secondo le previsioni dell’Osservatorio Turistico Urbano, la città ha già superato le aspettative di visitatori, raggiungendo numeri che indicano un fermento turistico in costante crescita. Un segnale di vitalità e attrattiva che rafforza il ruolo di Napoli come destinazione di primo piano nel panorama italiano ed internazionale.

Turismo a Napoli, l'incanto dei visitatori. Dal cibo alla cultura: «Che magia!» - Napoli, Natale con più turisti: «Andrà meglio del ’24». ilmattino.it

Carico di capodanno 2025/2026

Gli operatori del turismo di Napoli contro il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito. Lettera al Comune: “Mortifica la piazza, si costituisca un gruppo di lavoro” - facebook.com facebook

Napoli, boom turismo e caos per il ponte: “Troppi disagi, così è paralisi” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.