Turismo a Napoli boom di arrivi a Natale e Capodanno fino a 5 notti
Napoli si conferma meta preferita durante le festività natalizie e di Capodanno, registrando un aumento significativo di arrivi fino a cinque notti. Secondo le previsioni dell’Osservatorio Turistico Urbano, la città ha già superato le aspettative di visitatori, raggiungendo numeri che indicano un fermento turistico in costante crescita. Un segnale di vitalità e attrattiva che rafforza il ruolo di Napoli come destinazione di primo piano nel panorama italiano ed internazionale.
Turismo a Napoli, Assessora al Turismo Teresa Armato: «Le previsioni dell’Osservatorio Turistico Urbano sono ormai un chiaro segnale che siamo ben oltre i 20 milioni di turisti con cui si sarebbe dovuto chiudere il 2025. Le ultime previsioni dell’anno: andiamo dai 760mila del Capodanno al milione di arrivi a Natale» Prosegue il trend più che . 🔗 Leggi su 2anews.it
