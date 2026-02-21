Akanji a DAZN | Non credo ci siano due Inter diverse Con Dimarco avevamo provato questa giocata
di Stefano Cori Akanji nel post partita di Lecce Inter, gara valida per la 26esima giornata di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Al termine di Lecce-Inter, match andato in scena alle ore 18:00 allo Stadio Via del Mare, ai microfoni di DAZN è intervenuto Manuel Akanji. Queste le sue parole: DECISIVI DALLA PANCHINA – «Io e Mkhitaryan prima di entrare ci eravamo detti di quanto fosse importante vincere questa partita prima di entrare». NON CI SONO DUE INTER – «Non credo ci siano due versioni di Inter, non credo ci siano due squadre di diverse. Proviamo sempre a dare il massimo, a volte non riesce. 🔗 Leggi su Internews24.com
