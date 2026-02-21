Akanji a DAZN | Non credo ci siano due Inter diverse Con Dimarco avevamo provato questa giocata

Akanji ha commentato la partita tra Lecce e Inter, attribuendo la sconfitta a errori individuali e alla mancanza di lucidità. Ha spiegato che con Dimarco avevano sperimentato una strategia offensiva, ma non è riuscita a funzionare come previsto. Il difensore svizzero ha sottolineato che non vede due Inter diverse, solo alcune difficoltà da superare. La squadra si prepara ora alla prossima sfida di campionato.

Al termine di Lecce-Inter, match andato in scena alle ore 18:00 allo Stadio Via del Mare, ai microfoni di DAZN è intervenuto Manuel Akanji. Queste le sue parole: DECISIVI DALLA PANCHINA – «Io e Mkhitaryan prima di entrare ci eravamo detti di quanto fosse importante vincere questa partita prima di entrare». NON CI SONO DUE INTER – «Non credo ci siano due versioni di Inter, non credo ci siano due squadre di diverse. Proviamo sempre a dare il massimo, a volte non riesce.

