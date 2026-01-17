Runjaic a DAZN | Inter tra le squadre più forti d’Europa Nel secondo tempo ci abbiamo provato ma…

Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato la sconfitta contro l’Inter, sottolineando la forza della squadra nerazzurra, considerata tra le più competitive d’Europa. Nel secondo tempo, i suoi hanno cercato di reagire, ma senza successo. Le dichiarazioni del tecnico evidenziano la difficoltà dell’incontro e l’analisi della prestazione della sua squadra.

Inter News 24 Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha commentato la sconfitta subita oggi in casa contro l'Inter di Chivu: le sue dichiarazioni. Dopo la sconfitta di misura al Bluenergy Stadium, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha analizzato con onestà la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN. Pur rammaricato per il risultato, l'allenatore bianconero ha riconosciuto l'enorme spessore tecnico e tattico messo in campo dall'Inter di Cristian Chivu. Il gap di qualità e la stanchezza finale. Runjaic ha sottolineato come la differenza l'abbia fatta soprattutto l'approccio alla gara e la gestione del pallone: Analisi della gara: «L'Inter ha tanta qualità, è una delle squadre più forti in Europa.

Udinese, Runjaic a DAZN: "Inter tra le migliori squadre d'Europa, è partita davvero forte nel primo tempo" - "Potevamo giocare meglio nel primo tempo, ma l'Inter è partita davvero forte, è una della squadra più forti in Italia e in Europa. msn.com

