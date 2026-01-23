WWE | AJ Styles contro Gunther alla Royal Rumble ecco come potrebbe finire

La WWE ha annunciato un match tra AJ Styles e Gunther alla Royal Rumble del 31 gennaio, suscitando interesse tra gli appassionati. Questa sfida, che coinvolge due wrestler di rilievo, promette di essere uno degli incontri principali dell’evento. Di seguito, analizzeremo le possibili evoluzioni del confronto e le implicazioni per i protagonisti.

La WWE ha ufficializzato un match che ha sorpreso molti appassionati: AJ Styles affronterà Gunther alla Royal Rumble del 31 gennaio con la sua carriera in gioco. Un booking che fa discutere i fan. La scelta di mettere in palio il ritiro di Styles proprio contro il World Heavyweight Champion ha sollevato più di qualche perplessità tra gli addetti ai lavori. Da un lato, ci si aspettava che il Phenomenal One avesse diritto a un tour d'addio durante il 2026 prima di appendere gli stivali al chiodo. Dall'altro, Gunther è reduce dalla vittoria su John Cena nel retirement match della leggenda, il che suggerirebbe che il Ring General non dovrebbe subire sconfitte in questo momento.

