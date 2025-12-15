Futuro digitale al Mind esperti a confronto sull' Health Data Revolution

Il futuro digitale in ambito sanitario richiede un dialogo tra esperti sulle sfide e opportunità legate all'Health Data Revolution. A Roma, il 15 dicembre, si svolge un incontro dedicato all'innovazione digitale, alla sostenibilità e all'evoluzione dei modelli di cura nel contesto italiano. Un momento di confronto fondamentale per orientare lo sviluppo del settore.

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Approfondire i temi cruciali legati all'innovazione digitale, alla sostenibilità e all'evoluzione dei modelli di cura nel panorama italiano. E' l'obiettivo dell'evento 'Health Data Revolution', organizzato e presentato da Federated Innovation @Mind, in collaborazione con Bracco, che ha riunito questa mattina alla Cascina Triulza, all'interno del Mind - Milano Innovation District, istituzioni, mondo della ricerca, imprese e stakeholder del settore sanitario. L'appuntamento ha visto la partecipazione e il contributo strategico di Bracco e del Centro diagnostico italiano (Cdi), realtà leader che da anni investono nello sviluppo di soluzioni diagnostiche avanzate e nella promozione di un ecosistema sanitario fondato su ricerca, tecnologia e valore per il paziente, ricorda una nota. Iltempo.it

