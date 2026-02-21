Agrigento | Centrodestra Spaccato la Lega Contesta la Scelta

A Agrigento, la Lega si oppone alla decisione del sindaco, provocando tensioni nel centrodestra locale. La causa è la mancanza di consultazione nelle scelte politiche, che ha portato a un confronto acceso tra i rappresentanti dei vari partiti. La questione riguarda anche alcuni candidati alle prossime elezioni comunali, che non sono stati coinvolti nelle decisioni. La divisione tra i partiti continua a creare scompiglio nella coalizione. La situazione resta in bilico mentre si cercano soluzioni condivise.

Agrigento al Bivio: La Lega Contesta la Scelta del Sindaco e Mette in Discussione l’Unità del Centrodestra. Agrigento è al centro di una crescente tensione politica, con la coalizione di centrodestra divisa sulla scelta del candidato sindaco. Il tavolo delle trattative si è concluso senza un accordo vincolante, aprendo uno scenario di possibile sfida interna e mettendo a rischio la competitività della coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative. La Lega contesta la presunta imposizione di un nome da parte di Mpa e Forza Italia, chiedendo un processo decisionale più condiviso. Una Frattura nell’Equilibrio del Centrodestra.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Lega contesta all'Mpa e a Forza Italia: "Scelta collegiale del candidato, non fatta a monte"La Lega critica l'Mpa e Forza Italia, accusandoli di aver deciso collettivamente il candidato senza un confronto preventivo.

Centrodestra spaccato sulla sicurezza. Meloni rilancia il decreto, Lega e FdI si sfidano sui militari in stradaNel centrodestra si registra una divisione sulla gestione della sicurezza, con Giorgia Meloni che propone di rilanciare il decreto già pianificato.

