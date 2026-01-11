Centrodestra spaccato sulla sicurezza Meloni rilancia il decreto Lega e FdI si sfidano sui militari in strada
Nel centrodestra si registra una divisione sulla gestione della sicurezza, con Giorgia Meloni che propone di rilanciare il decreto già pianificato. La Lega e Fratelli d’Italia si confrontano su questioni come la presenza dei militari in strada, evidenziando una differenza di approccio all’interno della coalizione. La discussione riflette le sfide politiche e le diverse sensibilità sulla priorità di intervento in materia di ordine pubblico.
Nel centrodestra torna alta la tensione sulla sicurezza, dopo che Giorgia Meloni ha rimesso in moto il secondo capitolo del decreto che il governo vuole portare in uno dei prossimi Consigli dei ministri. L’idea è quella di un pacchetto ampio di misure: interventi sulle baby gang, regole più rapide per le espulsioni e un rafforzamento della presenza statale nelle aree urbane più delicate. Il tutto in un contesto segnato dagli episodi avvenuti alla stazione Termini di Roma e dall’omicidio del controllore delle Ferrovie a Bologna, che hanno riacceso il tema della sicurezza percepita nelle città. Presidi in città e confronto su soldati e polizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
