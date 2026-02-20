La Lega contesta all' Mpa e a Forza Italia | Scelta collegiale del candidato non fatta a monte

La Lega critica l'Mpa e Forza Italia, accusandoli di aver deciso collettivamente il candidato senza un confronto preventivo. La discussione tra i partiti si è interrotta senza arrivare a un accordo e si è deciso di rinviare la decisione. La tensione cresce tra le forze politiche mentre si avvicina il voto per il nuovo sindaco di Agrigento. La prossima riunione è prevista tra due settimane.

L'unità del Centrodestra garantita fino a qualche giorno fa si è sbriciolata per un contrasto sulla metodologia usata nella designazione del nominativo da portare all'esame gradimento degli elettori Il tavolo delle trattative per la scelta del candidato sindaco di Agrigento è finito con un nulla di fatto e un rinvio. L'unità del Centrodestra garantita qualche giorno fa si è sbriciolata per un contrasto sulla metodologia usata nella designazione del candidato. Sodano o Gentile? Una poltrona per due nella corsa a Palazzo dei Giganti Per questo si è avanzata anche la possibilità di un candidato sindaco della Lega in contrasto con quello di Mpa e Forza Italia con Fratelli d'Italia che potrebbero trovarsi in difficoltà per decidere con chi andare.