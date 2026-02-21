Agricoltura in crisi | 300 allevamenti a rischio Padova perde 100M€

Luca Bisarello, presidente di Cia Padova, denuncia che circa 300 allevamenti sono a rischio chiusura a causa della crisi economica e dei rincari dei costi di produzione. La perdita stimata per la provincia supera i 100 milioni di euro, colpendo duramente le aziende locali. La situazione mette in discussione il futuro di molte imprese agricole, che devono affrontare difficoltà crescenti nel mantenere in attività le stalle e i terreni. La sfida ora è trovare soluzioni concrete per salvare il settore.

Luca Bisarello Guida Cia Padova: Una Nuova Sfida per l’Agricoltura in un Momento di Profonda Crisi. Padova ha un nuovo presidente per la sua principale associazione agricola. Luca Bisarello, 38 anni, ha assunto la guida di Cia Padova, succedendo a Luca Trivellato in un contesto segnato da crescenti preoccupazioni per il futuro del settore, minacciato da cambiamenti climatici, tensioni geopolitiche e una costante erosione dei margini di guadagno. L’elezione è avvenuta al termine di un’assemblea presso il Crowne Plaza, segnando l’inizio di una nuova fase per l’organizzazione. Un Quadro Agricolo Sotto Pressione: Mercosur, Pac e la Crisi Lattiero-Casearia.🔗 Leggi su Ameve.eu Agricoltura, Nardella a Bruxelles con gli agricoltori. “Proposta Ue ostile, a rischio 300 milioni per la Toscana”Nardella si presenta a Bruxelles insieme agli agricoltori toscani, evidenziando le preoccupazioni per una proposta europea ritenuta ostile. Da Padova a Bruxelles, la protesta di Coldiretti: «A rischio sicurezza alimentare e futuro agricoltura»Una folta delegazione di agricoltori padovani di Coldiretti, tra cui molti giovani imprenditori, ha partecipato a Bruxelles a una grande manifestazione per difendere la sicurezza alimentare e il futuro dell’agricoltura. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Boicottaggio: l’agricoltura israeliana in crisi, non vende in Europa. Agricoltura a Fasano: l'impianto di affinamento acque trasforma i terreni aridi in un'oasi verdeL’agricoltura fasanese dipendeva esclusivamente dai pozzi privati, sfruttati sino all'inverosimile distruggendo cosi la falda. Questo sino al 2015. Oggi a dare a bere alle piante ... quotidianodipuglia.it Agricoltura in crisi, pressing su BruxellesVia libera del governo nazionale alla richiesta della Regione siciliana di formalizzare lo stato di crisi per l'agricoltura dell'Isola. È emerso dall'incontro di ieri a Roma tra il ministro delle ... milanofinanza.it #LiveSpecial | Agricoltura lucana, a tutto tondo con l'assessore Cicala su cuochi, filiera e crisi idrica x.com AGRICOLTURA SALENTINA, CONFRONTO IN REGIONE PUGLIA: “SERVONO INTERVENTI URGENTI CONTRO CRISI XYLELLA E RINCARI” #regionepuglia #gruppofdiregionepuglia - facebook.com facebook