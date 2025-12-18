agricoltura nardella a bruxelles con gli agricoltori proposta ue ostile a rischio 300 milioni per la toscana

Nardella si presenta a Bruxelles insieme agli agricoltori toscani, evidenziando le preoccupazioni per una proposta europea ritenuta ostile. Il rischio di perdere 300 milioni di euro mette in discussione il futuro dell’agricoltura in Toscana, aprendo uno scontro politico che coinvolge direttamente le prospettive di sviluppo e sostenibilità del settore agricolo regionale.

Sul futuro dell’agricoltura europea si apre uno scontro politico che riguarda da vicino anche la Toscana. Dario Nardella, europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Firenze, ha preso posizione forte contro la proposta della Commissione UE che prevede una rimodulazione i ai fondi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Laureti e Nardella (Pd), 'domani a Bruxelles al fianco degli agricoltori'; Nardella (Pd), 'sulla Pac gli slogan non bastano, servono risorse adeguate'.

