Aggressione in carcere | Episodio si inserisce in un quadro già fortemente critico

Un episodio di aggressione si è verificato ieri mattina nella Casa Circondariale di Brindisi, aggravando una situazione già difficile. Valentina Farina, garante delle persone private della libertà, ha commentato l’accaduto sottolineando come la violenza nelle carceri continui a essere un problema urgente. La rissa ha coinvolto alcuni detenuti e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. La notizia si aggiunge alle preoccupazioni sulla sicurezza nel sistema penitenziario locale.

Intervento della garante dei detenuti, Valentina Farina, dopo il ferimento di cinque agenti della Penitenziaria, da parte di un detenuto Di seguito un intervento di Valentina Farina, garante delle persone private della libertà personale in provincia di Brindisi L'aggressione avvenuta ieri mattina nella Casa Circondariale di Brindisi riporta con forza al centro del dibattito pubblico una questione che non può più essere derubricata a emergenza episodica. È il tema della giustizia quotidiana in carcere, quella che si misura ogni giorno tra carenze strutturali, sovraffollamento e tensioni crescenti.