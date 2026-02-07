Aggressione alle Oblate | Episodio grave

Questa mattina si è verificata un’aggressione nel reparto di psichiatria delle Oblate. Un episodio che ha lasciato tutti sotto shock, con i pazienti e il personale ancora scossi. La polizia e i medici stanno facendo le verifiche del caso, ma al momento non ci sono dettagli su cosa abbia scatenato la violenza. L’ospedale ha confermato che si tratta di un fatto grave e che stanno prendendo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti.

"L'aggressione avvenuta nel reparto di psichiatria delle Oblate è un fatto gravissimo e inaccettabile. Esprimiamo una condanna netta di ogni forma di violenza e la nostra piena vicinanza ai professionisti sanitari coinvolti, che hanno vissuto momenti di grande paura mentre stavano svolgendo il proprio lavoro". A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, commentando quanto accaduto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, quando operatori sanitari sono stati aggrediti e costretti a mettersi al riparo all'interno del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura delle Oblate.

