Aggressione al personale scolastico | responsabilità obblighi di denuncia il DVR L’analisi

Un recente aumento di episodi di violenza contro il personale scolastico ha portato alla luce problemi legati alla responsabilità e alle procedure di denuncia. Le scuole devono rispettare obblighi specifici, come aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), per tutelare studenti e insegnanti. Dal 3 al 25 marzo, saranno pubblicati otto contenuti utili per i dirigenti scolastici, con l’obiettivo di migliorare le strategie di prevenzione e gestione degli incidenti.

In arrivo (dal 3 al 25 marzo) 8 contenuti utili per i Dirigenti scolastici relativamente ai casi di aggressione a scuola. Cosa fare, come trattare le immagini, sanzioni agli studenti. I titoli Aggressioni, privacy e trattamento dei dati: videosorveglianza, comunicazione istituzionale e tutela della persona offesa — 25032026 Richiamo alla gravità delle aggressioni al personale.