Commerciante derubata in auto di borsa e soldi.

Pochi istanti. "Ho visto soltanto una mano spuntarmi accanto, all’improvviso, mentre ero al volante pronta a fare manovra". Un movimento furtivo, anzi, quasi impercettibile. Domenica scorsa, alle 13, una nota commerciante di Ponte a Elsa – che ci chiede di mantenere l’anonimato pur volendo raccontare quanto accaduto per evitarlo ad altri – è stata vittima di un furto: sparita la sua borsa dal sedile passeggero, e con questa l’incasso della giornata, dalla macchina. Il fatto è accaduto nel parcheggio dietro al suo negozio di via Livornese. Secondo la ricostruzione, il ladro ha agito con rapidità e destrezza, aprendo furtivamente lo sportello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

