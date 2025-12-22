Commerciante derubata in auto di borsa e soldi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi istanti. "Ho visto soltanto una mano spuntarmi accanto, all’improvviso, mentre ero al volante pronta a fare manovra". Un movimento furtivo, anzi, quasi impercettibile. Domenica scorsa, alle 13, una nota commerciante di Ponte a Elsa – che ci chiede di mantenere l’anonimato pur volendo raccontare quanto accaduto per evitarlo ad altri – è stata vittima di un furto: sparita la sua borsa dal sedile passeggero, e con questa l’incasso della giornata, dalla macchina. Il fatto è accaduto nel parcheggio dietro al suo negozio di via Livornese. Secondo la ricostruzione, il ladro ha agito con rapidità e destrezza, aprendo furtivamente lo sportello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

commerciante derubata in auto di borsa e soldi

© Lanazione.it - Commerciante derubata in auto di borsa e soldi

Leggi anche: Ruba da un'auto una borsa con tanti soldi: incastrato grazie alle telecamere

Leggi anche: Evade dai domiciliari e tenta di estorcere soldi ad un commerciante: arrestato 35enne

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Commerciante derubata in auto di borsa e soldi.

commerciante derubata auto borsaCommerciante derubata in auto di borsa e soldi - "Ho visto soltanto una mano spuntarmi accanto, all’improvviso, mentre ero al volante pronta a fare manovra". lanazione.it

She Transmigrated Into Family’s Hated Villainess!But CEO Husband Heard Her Mind! Saved Him Empire!

Video She Transmigrated Into Family’s Hated Villainess!But CEO Husband Heard Her Mind! Saved Him Empire!

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.