Mi aiuta a raccogliere i soldi? E le portano via la borsa Derubata con la tecnica delle monetine

L’episodio si è verificato a Pietrasanta, dove due persone hanno sottratto la borsa di una donna usando la tecnica delle monetine. I carabinieri, intervenuti, hanno identificato e arrestato i responsabili, garantendo così la sicurezza della comunità. Questo episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali e di affidarsi alle forze dell’ordine in caso di situazioni sospette.

Pietrasanta, 14 gennaio 2026 – I carabinieri della stazione di Pietrasanta (Lucca) hanno individuato e arrestato due persone ritenute responsabili di un furto con destrezza ai danni di una cittadina residente nel territorio comunale. Massa, blitz dei carabinieri: cinque arresti, indagini sulle invalidità civili. Perquisizioni anche in Comune La truffa delle monetine.. L'episodio si è verificato nei pressi di un supermercato lungo la via Aurelia Sud. La vittima è stata avvicinata con la cosiddetta '' tecnica delle monetine '', un espediente utilizzato per distrarre il malcapitato facendo cadere a terra alcune monete, mentre un complice si impossessa rapidamente di borse o oggetti di valore lasciati all'interno dell'autovettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Mi aiuta a raccogliere i soldi?” E le portano via la borsa. Derubata con la tecnica delle monetine Leggi anche: Commerciante derubata in auto di borsa e soldi Leggi anche: “La prossima volta cosa mi fanno? Mi sputano? Mi lanciano le monetine? Sono incazza**, gli metterei due dita negli occhi”: Marcella Bella furibonda con la giuria di Ballando Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La scelta di raccogliere e riproporre in una “Talpa” gli articoli pubblicati negli ultimi mesi in queste pagine su Pasolini ha una ragione precisa. Il loro insieme, infatti, aiuta a comprenderne la straordinaria e sconcertante attualità nel cogliere la mutazione antrop facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.