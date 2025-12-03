Polizia scatta l’operazione sicurezza Daspo urbano per due spacciatori

AREZZO Prosegue l’attività amministrativa della Polizia di Stato, affiancata ai controlli del territorio svolti dagli equipaggi in borghese e dalle Volanti della Questura. Negli ultimi due giorni sono stati allontanati due cittadini stranieri – un pakistano e un uomo originario della Repubblica Dominicana – entrambi con precedenti e risultati irregolari, non più titolati a rimanere in Italia. Il primo è stato accompagnato dagli operatori della Questura al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio, a Potenza, dove resterà in attesa del rimpatrio. Particolarmente intensa, si sottolinea, anche l’attività della Divisione Anticrimine, ufficio a supporto del Questore nelle misure di prevenzione volte a impedire la commissione di reati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia, scatta l’operazione sicurezza . Daspo urbano per due spacciatori

Contenuti che potrebbero interessarti

Cani nel fango o chiusi in un negozio: la @asl2abruzzo ne salva 15 a Fara Filiorum Petri Erano nel degrado, denutriti e senza riparo Blitz Sanità animale Asl, Carabinieri e Polizia locale: scatta il sequestro per maltrattamento I dettagli asl2abruzz Vai su X

"Riunioni" a Piacenza per ricomporre la banda e far ripartire lo spaccio, la polizia scopre il piano e scatta il blitz: due arresti e cinque denunce - facebook.com Vai su Facebook

Polizia di Stato, scattato il piano sicurezza per il ferragosto a Genova - Messo a punto in Questura il Tavolo tecnico interforze in cui sono state esaminate le priorità operative e indirizzate le maggiori risorse che saranno messe in campo dai diversi Uffici della Polizia ... Si legge su rainews.it

Sulla sicurezza una manovra poco saggia - Tra le misure contestate dai sindacati di polizia, tra l’altro, l’innalzamento dell’età pensionabile - Si legge su repubblica.it