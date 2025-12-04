Massacrata sul letto di casa il marito in fuga | omicidio a Monte Roberto Sadjide era già stata aggredita con un' ascia ma aveva ritirato la denuncia Il figlio | Me l' aspettavo

Corriereadriatico.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTE ROBERTO Riversa sul letto con il cranio fracassato e il volto sfigurato da una brutale aggressione. È stata trovata così, Sadjide Muslija, 49enne (ne avrebbe compiuti 50 il 12. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

massacrata sul letto di casa il marito in fuga omicidio a monte roberto sadjide era gi224 stata aggredita con un ascia ma aveva ritirato la denuncia il figlio me l aspettavo

© Corriereadriatico.it - Massacrata sul letto di casa, il marito in fuga: omicidio a Monte Roberto, Sadjide era già stata aggredita con un'ascia ma aveva ritirato la denuncia. Il figlio: «Me l'aspettavo»

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Massacrata Letto Casa Marito