Massacrata sul letto di casa il marito in fuga | omicidio a Monte Roberto Sadjide era già stata aggredita con un' ascia ma aveva ritirato la denuncia Il figlio | Me l' aspettavo

MONTE ROBERTO Riversa sul letto con il cranio fracassato e il volto sfigurato da una brutale aggressione. È stata trovata così, Sadjide Muslija, 49enne (ne avrebbe compiuti 50 il 12.

