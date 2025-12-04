Massacrata sul letto di casa il marito in fuga | omicidio a Monte Roberto Sadjide era già stata aggredita con un' ascia ma aveva ritirato la denuncia Il figlio | Me l' aspettavo
MONTE ROBERTO Riversa sul letto con il cranio fracassato e il volto sfigurato da una brutale aggressione. È stata trovata così, Sadjide Muslija, 49enne (ne avrebbe compiuti 50 il 12. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Approfondisci con queste news
Ancora un #femminicidio: in provincia di #Ancona una donna è stata massacrata di botte e uccisa dall’ex marito, ora in fuga. Ad aprile l’uomo era già stato arrestato per maltrattamenti. #Tg1 Lorenzo Santorelli - facebook.com Vai su Facebook
LA MAESTRA 48ENNE CHE ANDAVA A LETTO CON ALUNNI DI 15 ANNI DAVANTI AD ALTRI DI 13 E 14: “MI PIACCIONO GIOVANI. NON MI PENTO”. SE FOSSE STATO UN UOMO AL SUO POSTO, SAREBBE STATO MASSACRATO Daniela Casulli, 48 ann Vai su X