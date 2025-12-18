Paura in via Marittima | investito un bimbo nel passeggino mentre attraversa la strada con la mamma

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato martedì sera in via Marittima a Frosinone, coinvolgendo un’auto e tre pedoni, tra cui un neonato in passeggino. Momenti di grande paura e apprensione hanno scosso la zona, mentre le forze dell’ordine intervenivano per gestire la situazione. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono al centro dell’attenzione, con i soccorsi immediati che hanno cercato di prestare assistenza alle vittime.

Immagine generica

Momenti di forte apprensione nella prima serata martedì 17 dicembre, in via Marittima a Frosinone, nei pressi della stazione di servizio Esso, dove un’auto ha investito tre pedoni, tra cui un bambino di pochi mesi che era nel passeggino. Fortunatamente, nonostante lo spavento, il piccolo non. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Incidente al Villaggio Mosè, pensionato investito da un'auto mentre attraversa la strada

Leggi anche: Investito mentre attraversa la strada, muore in ospedale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Paura in via Marittima: investito un bimbo nel passeggino mentre attraversa la strada con la mamma.

paura via marittima investitoPaura in via Marittima: mamma e figlio investiti da un'auto - Una mamma e il suo bambino sono infatti stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada, poco dopo le 18. ciociariaoggi.it

Passa davanti ad un Maranza mentre scatta una foto diverbio in metro

Video Passa davanti ad un Maranza mentre scatta una foto diverbio in metro

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.