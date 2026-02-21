Aggiornamenti dell' ultimo minuto per SmackDown del 20 febbraio

Il prossimo episodio di SmackDown del 20 febbraio si concentra sull’avvicinarsi di Elimination Chamber, evento fondamentale per gli appassionati di wrestling. Le tensioni tra i lottatori aumentano mentre si preparano alle sfide più importanti dell’anno. La puntata promette sorprese e incontri decisivi, con i protagonisti che cercano di conquistare un posto nella gabbia eliminatoria. La data si fa sempre più vicina e il pubblico attende con ansia le novità in programma.

Un’anticipazione importante per gli appassionati di wrestling è in arrivo: Elimination Chamber si avvicina, chiudendo il conto alla rovescia verso WrestleMania 42. La penultima puntata di SmackDown sta per andare in onda e definire la card dell’evento. In programma ci sono tre incontri chiave che mirano a stabilire i protagonisti della notte di Chicago: due match di qualificazione all’Elimination Chamber, un confronto tra Oba Femi e Kit Wilson, oltre all’aggiunta di un nuovo scontro che arricchisce la serata. La WWE ha confermato due match di qualificazione all’Elimination Chamber, in programma per la notte del 28 e 29 febbraio, insieme all’incontro tra Oba Femi e Kit Wilson.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Risultati e aggiornamenti di SmackDown del 6 febbraio 2026Questa notte a Charlotte, al Spectrum Center, si è svolta una puntata di SmackDown immediatamente dopo la Royal Rumble.

Match annunciati per SmackDown del 20 febbraioLa WWE annuncia i match per SmackDown del 20 febbraio, con un evento che si svolgerà all’Amerant Bank Arena di Fort Lauderdale.

