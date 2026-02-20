Match annunciati per SmackDown del 20 febbraio

La WWE annuncia i match per SmackDown del 20 febbraio, con un evento che si svolgerà all’Amerant Bank Arena di Fort Lauderdale. La serata prevede diverse qualificazioni per l’Elimination Chamber, coinvolgendo alcuni dei più noti lottatori. Sul ring si sfideranno atleti pronti a mettere in gioco le loro chance per i prossimi titoli. I fan attendono con entusiasmo le sfide che si terranno questa notte. Lo spettacolo promette emozioni e colpi di scena.

Questa notte la WWE propone una nuova puntata di SmackDown all’Amerant Bank Arena di Fort Lauderdale, offrendo un cartellone che mixa qualifiche per l’Elimination Chamber e confronti tra atleti distinti per stile e personalità. L’episodio punta a delineare dinamiche competitive e a rafforzare i temi portanti della stagione, presentando incontri chiave e segmenti che alimentano la narrativa presenti nella programmazione imminente. Qualificatore maschile per l’Elimination Chamber: Trick Williams contro Carmelo Hayes contro Damian Priest. Qualificatore femminile per l’Elimination Chamber: Nia Jax contro Charlotte Flair contro Kiana James.🔗 Leggi su Mondosport24.com

