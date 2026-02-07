Risultati e aggiornamenti di SmackDown del 6 febbraio 2026

Questa notte a Charlotte, al Spectrum Center, si è svolta una puntata di SmackDown immediatamente dopo la Royal Rumble. Gli atleti hanno dato il massimo per prepararsi alle sfide future, con match e sorprese che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. La serata è stata intensa, tra confronti diretti e momenti chiave che potrebbero cambiare gli equilibri in vista degli eventi principali.

La puntata di SmackDown che segue la Royal Rumble si svolge al spectrum center di charlotte. L'evento è fissato per il 6 febbraio 2026 e rappresenta l'appuntamento iniziale della programmazione blu dopo l'edizione Royal Rumble, con la copertura dei risultati e delle novità che emergeranno dallo show. Lo spettacolo si tiene a charlotte, presso il spectrum center, con data indicata come 6 febbraio 2026. L'evento rappresenta l'appuntamento inaugurale della stagione post-royal rumble per la divisione di riferimento della WWE. I risultati e le novità principali dello spettacolo saranno forniti in tempo reale da Spazio Wrestling, che seguirà lo show con aggiornamenti non appena disponibili.

