Il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina organizza per il nono anno consecutivo Africa Talks, un evento dedicato alle trasformazioni del continente africano. Questa volta, l’appuntamento si svolgerà alla Cineteca Milano Arlecchino lunedì 23 marzo 2026 alle 18. Durante l’incontro, si parlerà di memoria, musei e restituzioni di opere d’arte. L’evento coinvolge esperti e rappresentanti di istituzioni culturali, che discuteranno delle sfide e delle opportunità legate alla conservazione del patrimonio africano.

Per il nono anno consecutivo il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina – FESCAAAL ospita Africa Talks, l’appuntamento annuale di approfondimento su un continente in continua trasformazione, che si terrà alla Cineteca Milano Arlecchino lunedì 23 marzo 2026 alle ore 18.30. Africa Talks nasce dalla collaborazione tra Associazione Centro Orientamento Educativo ETS e Fondazione Edu, entrambi impegnati da decenni a promuovere istruzione e cultura in Africa e con l’Africa. Il format, che prevede una tavola rotonda seguita da un film a tema per approfondire gli aspetti più contemporanei e promettenti dell’Africa, si tiene nella cornice del FESCAAAL, giunto alla sua 35ª edizione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it Giornata della Memoria, a Palazzo Donn'Anna “Quale memoria? Musei, voci, architetture. Dieci anni di riflessioni”In occasione della Giornata della Memoria 2026, la Fondazione Ezio De Felice organizza presso Palazzo Donn’Anna una riflessione aperta sul ruolo della memoria oggi. 'Note per la memoria. La musica per il Giorno della Memoria' ai Musei Nazionali del VomeroIn occasione del Giorno della Memoria 2026, i Musei Nazionali del Vomero propongono un percorso musicale dedicato alla memoria e alla riflessione. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: FESCAAAL, Africa Talks 2026: ‘Heritage in motion. Memoria, musei e restituzione’; Africa Talks: il 23 marzo l'incontro sul cinema africano. FESCAAAL: la 9ª edizione di Africa Talks all’Arlecchino di MilanoUna giornata di studi e riflessioni sul continente africano all'interno del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina ... sentieriselvaggi.it Koalisation: una storia di rigenerazione e sviluppo, tra ambiente e società. Ascolta il CEO e Co-Founder Matthieu Meneghini nell’ultimo Joule Talks dove racconta le iniziative della sua startup per rigenerare gli ecosistemi nell’Africa subsahariana contribuend - facebook.com facebook