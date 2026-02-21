Aeroporto i voli estivi Crescono le frequenze Ma nessuna nuova rotta

L’aeroporto dell’Umbria annuncia l’inizio della stagione estiva, che partirà il 29 marzo, con un aumento delle frequenze dei voli. La crescita riguarda soprattutto le rotte nazionali e europee, con più collegamenti settimanali rispetto all’anno scorso. Tuttavia, non sono previste nuove rotte quest’anno, lasciando invariato l’offerta ai passeggeri. La decisione arriva dopo un periodo di stabilità nelle operazioni di volo e si concentra sull’ottimizzazione delle rotte esistenti.

Prenderà il via il 29 marzo la stagione estiva dei voli programmati da e per l' aeroporto internazionale dell'Umbria. La Sase, società che gestisce il San Francesco d'Assisi, sottolinea che l' incremento delle frequenze sulle principali destinazioni amplia ulteriormente le opportunità di viaggio da e per la regione, per una stagione estiva che mette complessivamente in vendita circa 580.000 posti. Al momento comunque non ci sono nuove rotte rispetto all'anno scorso. In attesa di novità. La "Summer 2026" che si apre con l'obiettivo di confermare i risultati record raggiunti nel 2025, anno che ha fatto registrare oltre 620 mila passeggeri, collocando lo scalo umbro tra i primi dieci italiani per crescita del traffico, sottolinea la società di gestione.