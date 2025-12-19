Da Pisa a Tolosa | nuova rotta dall' aeroporto ' Galilei'

Volotea amplia la sua rete internazionale con nuove rotte da Pisa e Firenze. La compagnia investe nel rafforzamento della presenza in Toscana, annunciando due collegamenti che collegano le piccole e medie città europee. Dal 21 settembre 2026, partirà il primo volo da Firenze verso Oviedo, aprendo nuove opportunità di viaggio e scoperta per i passeggeri italiani e internazionali.

Dirottati stamattina su Pisa già 9 voli da Firenze (Barcellona, Tolosa, Parigi orly, Zurigo, Francoforte, Copenhagen, Madrid, Parigi cdg, Bruxelles) ed 1 volo da Venezia (Lione)!

