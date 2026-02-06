Stroncato dalla malattia Leonardo Chiminelli è morto a soli 44 anni

Leonardo Chiminelli, 44 anni, è morto dopo aver combattuto contro una malattia. Era molto conosciuto in tutta la provincia, dove lavorava come consulente nel settore della formazione e della sicurezza. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra colleghi e amici.

