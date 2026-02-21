Addio alla vip aveva 27 anni | l’annuncio degli amici

Una giovane influencer di 27 anni è scomparsa improvvisamente, lasciando sconcertati amici e follower. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, dove lei condiva spesso scatti di viaggi e look alla moda. La causa della morte non è ancora stata resa nota, ma i suoi cari hanno confermato la scomparsa attraverso un messaggio di addio. La sua passione per le avventure e lo stile di vita spensierato resteranno impressi a chi la seguiva.

Lutto choc nel mondo dei volti famosi. La bella e famosa influencer è morta a soli 27 anni, lasciando senza parole migliaia di follower e amici che fino a poche settimane fa seguivano la sua quotidianità fatta di moda, viaggi e contenuti lifestyle. A spiegare quanto accaduto è stata una amica che nelle sue Instagram Stories ha scritto: “Ha avuto un coagulo polmonare, due crisi convulsive e, quando è arrivata in ospedale, non era più in vita”. La stessa amica ha poi aggiunto: “Voglio ringraziare per i tantissimi messaggi. Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati e hanno scritto. Se potete pregare per la famiglia, indipendentemente dalla religione, ve ne sarò estremamente grata”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

