Milano-Cortina prima vip e amici degli amici | il viaggio della fiamma olimpica è un carrozzone i veri sportivi in secondo piano

L'assegnazione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina ha acceso polemiche sull'organizzazione e sulla priorità data alle celebrità. Mentre vip e amici degli amici dominano l'attenzione, gli atleti, protagonisti indiscussi dello sport, sembrano spesso relegati in secondo piano, evidenziando un'Italia più attenta ai riflettori che alla vera essenza olimpica.

Cantanti, registi, soubrette, amici degli amici, raccomandati. E poi gli sportivi, quelli che dovrebbero essere i veri protagonisti dei Giochi e invece finiscono quasi relegati in secondo piano. In questi giorni è partita la lunga marcia della fiamma olimpica verso Milano-Cortina: 12mila chilometri in 63 giorni, con oltre 10mila tedofori, fino alla cerimonia inaugurale di Milano il prossimo 6 febbraio. Dopo l’accensione in Grecia, il viaggio in Italia è partito simbolicamente dalla Capitale, dove ha già dato il peggio di sé, trasformandosi nel solito carrozzone da generone romano. La passerella sotto le luci dei riflettori è stata occupata spesso e volentieri da vip o sedicenti tali, che con i Giochi davvero non hanno nulla a che fare, scelti non per merito o messaggio sociale – come invece ci si potrebbe aspettare per un momento altamente simbolico –, ma per altre logiche, molto poco olimpiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, prima vip e amici degli amici: il viaggio della fiamma olimpica è un carrozzone, i veri sportivi in secondo piano

