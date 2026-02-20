Trapiantato a Bergamo il cuore inizialmente destinato al bimbo di Napoli Peggiorano intanto le condizioni del piccolo Domenico

Un cuore che avrebbe dovuto essere usato per un secondo trapianto a Napoli è stato donato a un bambino di Bergamo, dove è stato trapiantato con successo. Il paziente, che si trovava in condizioni critiche, ha ricevuto l’organo all’ospedale Giovanni XXIII. Nel frattempo, le condizioni del piccolo Domenico, già sottoposto a un intervento di trapianto, continuano a peggiorare. La vicenda ha suscitato attenzione tra i familiari e i medici coinvolti.

E' stato trapiantato con successo a un bambino all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo il cuore che inizialmente era stato destinato per un secondo trapianto al bimbo di Napoli a cui era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Poi durante un vertice tra esperti, all'ospedale Monaldi, è stato stabilito che le condizioni del piccolo non consentivano una nuova operazione. Tra i membri del team di esperti che ha esaminato la situazione del bimbo ricoverato al Monaldi, anche il cardiochirurgo Amedeo Terzi, proprio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nelle ultime 12 ore, intanto, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento.