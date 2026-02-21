Addio ad Angela Luce a Napoli l’ultimo saluto col sax di ‘Bammenella’

Angela Luce, cantante e attrice napoletana, è morta ieri all’età di 87 anni, dopo una lunga carriera dedicata alla musica e al teatro. La sua scomparsa è stata causata da problemi di salute che si sono aggravati negli ultimi mesi. I musicisti locali hanno ricordato con affetto le sue interpretazioni e il suo contributo alla scena culturale cittadina. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama artistico di Napoli. La salma sarà esposta nella chiesa di Santa Chiara per l’ultimo saluto.

Tempo di lettura: 3 minuti Le note di ‘Bammenella’ del sax di Marco Zurzolo hanno accompagnato l’ultimo applauso per Angela Luce, cantante e attrice napoletana che si è spenta ieri a 87 anni, indimenticabile interprete del classico di Viviani. Nella affollata chiesa di San Ferdinando, detta degli Artisti, la messa solenne presieduta dal vescovo ausiliario Gaetano Castello è stata aperta da un lungo messaggio inviato dal cardinale Mimmo Battaglia “La canzone napoletana è preghiera, non sempre lo sa ma lo è. Napoli ti piange cantando ma le vite belle si trasformano in memorie di luce”. La mattinata di cordoglio per la popolare artista si è aperta con la camera ardente al Maschio Angioino: nella sala dei Baroni risuona la voce di Angela Luce nelle celebri interpretazioni dei classici napoletani, da ‘Era de maggio’ a ‘Palomma ‘e notte’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Addio ad Angela Luce, icona dello spettacolo napoletano, il suo ultimo pensiero per il SannazaroAngela Luce, nata Angela Savino, è deceduta all’età di 87 anni, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo napoletano.

Addio ad Angela Luce, l’ultima grande voce di Napoli: sessant’anni tra cinema, teatro e canzoniAngela Luce è morta oggi a Napoli, sua città natale, a causa di una lunga malattia.

