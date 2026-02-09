È morto Giacomo Martini, il giornalista e figura nota della nostra Montagna. La sua scomparsa lascia un vuoto grande, anche tra chi lo conosceva come appassionato e testimone della vita di montagna. Martini era uno di quei giornalisti che non aveva paura di raccontare le difficoltà e le storie di quel mondo, portando avanti con passione il suo lavoro fino all’ultimo giorno. La sua perdita colpisce tutti coloro che lo avevano incontrato e apprezzato per il suo spirito diretto.

È una perdita profondamente triste quella di Giacomo Martini, testimone scomodo e appassionato della montagna. Avrebbe compiuto 83 anni tra pochi mesi, aveva vissuto nella sua Porretta, della quale andava orgoglioso e per la quale aveva speso energie in quantità e qualità enormi fino a una decina di anni fa, quando si era trasferito a Roma con la moglie. Laureato in Filosofia era giornalista, storico, critico cinematografico e teatrale. Responsabile dell’Ufficio Cinema della Regione Emilia-Romagna e fondatore della casa editrice ’I Quaderni del Battello Ebbro’, Martini ha segnato profondamente la cultura del territorio a cavallo tra Emilia e Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Giacomo Martini. Giornalista e colonna della nostra Montagna

