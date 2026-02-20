Addio a Giorgio Mendella morto a 73 anni a causa di complicazioni di un intervento chirurgico l’ex televenditore di prodotti finanziari
Giorgio Mendella è morto a 73 anni per complicazioni durante un intervento chirurgico. Ex televenditore di prodotti finanziari, aveva fondato Intermercato, una holding che gestiva diverse aziende e un club di calcio. La sua carriera si è sviluppata tra trasmissioni televisive e investimenti nel settore finanziario. Mendella viveva a Sanremo, dove si era trasferito da tempo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo imprenditoriale locale.
La parabola imprenditoriale di Mendella prende forma con la nascita della holding Intermercato, una galassia che controllava, fra le altre, l'emittente televisiva Retemia, Primomercato, Capitalfinanziaria, Domovideo, Finversilia, Publimercato '90, Interco e il Viareggio Calcio
