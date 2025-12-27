Addio a don Salvatore Pratelli. Storico parroco di San Giovanni.

È scomparso la vigilia di Natale, all’età di 84 anni, don Salvatore Pratelli, figura storica della Chiesa riminese e per oltre mezzo secolo anima della parrocchia di San Giovanni Battista, nel cuore dell’omonimo borgo. "Tornato alla Casa del Padre", come recita l’annuncio, lascia un segno profondo in una comunità che ha accompagnato praticamente per tutta la sua vita sacerdotale. I funerali, presieduti dal vescovo Nicolò Anselmi, saranno celebrati questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Ieri sera invece la veglia di preghiera. A darne l’annuncio le sorelle Antonia e Marisa, il cognato e i nipoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

