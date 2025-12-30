A Salerno si rende omaggio a Padre Umberto Nicoli, storico parroco di San Giuseppe dal 1977 al 2006. La messa in suffragio si terrà il 2 gennaio alle 18.30 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore in via Bottiglieri. Un momento di ricordo e di preghiera per rendere omaggio alla sua lunga testimonianza di fede e dedizione alla comunità.

Sarà celebrata il 2 gennaio alle 18.30 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore in via Bottiglieri, la messa in suffragio di Padre Umberto Nicoli, storico parroco dal 1977 al 2006, che ha prestato 30 di servizio. Amato e benvoluto da tutti, il sacerdote di esemplare integrità, studioso della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Salerno a lutto: addio a Padre Nicoli, la messa in suffraggio per lo storico parroco di San Giuseppe

Leggi anche: Lutto per la morte di don Giuseppe Femminella, storico parroco di Santo Stefano

Leggi anche: Addio a don Salvatore Pratelli. Storico parroco di San Giovanni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Addio a Padre Eligio Gelmini, una vita al servizio degli altri - È morto all’età di 94 anni padre Eligio Gelmini, al secolo Angiolino Gelmini, nato in una frazione di Pozzuolo Martesana, alle porte di Milano. quattroruote.it

Lutto per Lukaku, addio a papà Roger: “La mia vita non sarà più la stessa” - L’attaccante del Napoli ha infatti pubblicato sul suo account Instagram uno straziante messaggio d’addio dopo la morte di suo padre Roger Menama Lukaku, scomparso oggi ... napoli.repubblica.it

Salerno, morto il dottor Nicola Gugliucci: era il padre dell'attore Yari - Lutto a Salerno, è morto Nicola Gugliucci: punto di riferimento per la sanità locale. ilmattino.it

Cava. Oggi lutto cittadino per i funerali di Anna https://cronachesalerno.it/cava-oggi-lutto-cittadino-per-i-funerali-di-anna/ - facebook.com facebook

LUTTO NELLA POLITICA SALERNITANA: ADDIO AD ANDREA IORIO Lutto nella politica salernitana. È venuto a mancare l’avvocato Andrea Iorio che per oltre cinquant’anni è stato impegnato nell’attività professionale... x.com