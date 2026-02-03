L’ultimo parroco della Cattedrale di Cesena | don Amati lascia si chiude un’era

Don Amati lascia la guida della Cattedrale di Cesena dopo molti anni. La notizia circola tra i parrocchiani e tra i membri della curia, che già si chiedono chi prenderà il suo posto. La partenza del parroco segna la fine di un’epoca lunga e radicata nella vita della comunità. Ora si apre il toto-nome per il successore, mentre tutti aspettano di capire quale direzione prenderà la parrocchia in futuro.

Cesena, 3 febbraio 2026 – Chi succederà al parroco della Cattedrale di Cesena (che ne ha avuti solo quattro dal 1895 a oggi)? Se lo domandano i parrocchiani e la curia stessa dove non è peccato fare pronostici, mentre si appropinqua una svolta storica. Nel 2026 don Giordani Amati, che quest’anno compie 75 anni, lascerà la guida della parrocchia per raggiunti limiti di età, dopo diciassette anni di apprezzata opera pastorale e tanti legami costruiti con la comunità. Negli anni ’80 vi aveva prestato servizio come cappellano. Il codice di diritto canonico stabilisce che un vescovo debba presentare le dimissioni al papa a 75 anni, mentre per i sacerdoti non vige la medesima tassatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

