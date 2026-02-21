Addio a Di Francesco decano dell’informazione locale

Nicola Di Francesco è morto ieri a 86 anni a causa di problemi di salute. Decano del giornalismo nelle Marche, aveva dedicato oltre 60 anni a raccontare la vita di Jesi e dei suoi cittadini. La sua passione per le notizie e il suo impegno quotidiano avevano fatto di lui una figura riconosciuta e stimata nella comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione locale e tra coloro che lo avevano conosciuto. La città si prepara a ricordarlo con un omaggio.

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Di Francesco, decano dell’informazione locale

Jesi e il mondo del giornalismo marchigiano piangono la scomparsa di Nicola Di Francesco, storico decano dell’informazione locale, morto ieri a 86 anni per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Personalità poliedrica e instancabile narratore del territorio, Di Francesco ha legato il suo nome ad alcune delle pagine più significative della cronaca e della cultura della Vallesina. Per lunghi anni è stato il punto di riferimento del Corriere Adriatico da Jesi, ricoprendo inoltre il prestigioso incarico di segretario dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche. Parallelamente alla carriera giornalistica, ha lavorato come dipendente della Cassa di Risparmio di Jesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Addio a Mimmo Liguoro, volto storico dell'informazione RaiMimmo Liguoro, noto giornalista Rai, è morto a 84 anni a causa di una malattia. Italia in lutto, addio al pilastro dell’informazione. L’annuncio dolorosoL’Italia piange la perdita di Maurizio Chierici, noto inviato speciale e testimone dei principali eventi del secolo scorso. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio a Di Francesco, decano dell’informazione locale; Addio a Nicola Di Francesco, fondatore del Premio Vallesina.? E’ stato anche il biografo dell’Ordine dei Giornalisti; Per sempre con noi, più di mille persone per l’ultimo abbraccio a Francesco; Addio a Francesco Menardi, imprenditore fondatore del gruppo Menardi Auto. Addio a Nicola Di Francesco, fondatore del Premio Vallesina. E’ stato anche il biografo dell’Ordine dei GiornalistiJESI Giornalista sportivo, radiofonico, scrittore e mente brillante. «Un pilastro delle istituzioni giornalistiche della nostra regione», come lo definisce il ... corriereadriatico.it Addio a Francesco Menardi, storico imprenditore dell’auto nel CuneeseDa meccanico nel dopoguerra a fondatore di una delle concessionarie più stimate dell’hinterland: aveva 88 anni ... targatocn.it L'ultimo atto dell'Imperatore: il commovente addio di Francesco Totti alla sua maglia numero 10 e al popolo della Curva Sud. Prossime date del tour teatrale "Ci vediamo alla radio": 19 febbraio 2026 – Milano, Teatro Leonardo Biglietti: https://bit.ly/Re - facebook.com facebook