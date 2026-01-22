Italia in lutto addio al pilastro dell’informazione L’annuncio doloroso

L’Italia piange la perdita di Maurizio Chierici, noto inviato speciale e testimone dei principali eventi del secolo scorso. Con la sua esperienza e professionalità, ha contribuito a raccontare momenti fondamentali della storia nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’informazione e del giornalismo italiano, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare.

Il mondo del giornalismo d’autore perde una delle sue penne più nobili e coraggiose. Nella notte si è spento Maurizio Chierici, storico inviato speciale e testimone oculare dei grandi stravolgimenti che hanno segnato il secolo scorso. Nato a Collecchio nel 1936, Chierici ha incarnato quel giornalismo di razza capace di coniugare la precisione del cronista alla profondità dell’analista, partendo dalla sua Parma per raggiungere gli angoli più remoti e martoriati del pianeta. La sua avventura iniziò con una “bugia bianca” raccontata al padre: iscritto ufficialmente a Economia e Commercio, passava in realtà le sue giornate a scrivere per la Gazzetta di Parma come critico cinematografico, alimentando una curiosità insaziabile che lo avrebbe portato, dal 1974, a diventare un pilastro del Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

