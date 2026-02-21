Acosta | In Thailandia sarà dura dobbiamo fare passi avanti per puntare alla vittoria
Pedro Acosta afferma che le sfide in Thailandia saranno difficili, a causa delle condizioni impegnative del circuito di Buriram. Durante i test preparatori alla stagione 2026, il pilota e il team KTM hanno analizzato i tempi e le prestazioni, cercando di migliorare la messa a punto della moto. Acosta si concentra sulle strategie da adottare per affrontare al meglio la prossima competizione. I risultati di questi test indicano che il lavoro da fare resta molto.
In vista dell'inizio della stagione 2026, i test di Buriram hanno fornito una prima lettura sull'andamento di KTM e Pedro Acosta. Le valutazioni iniziali si concentrano sull’equilibrio tra aerodinamica, telaio e assetti, con l’obiettivo di identificare le configurazioni migliori per l’avvio del campionato. Nel primo giorno di prove al Chang International Circuit, Acosta ha chiuso in 14° posto con un tempo di 1'29"850, staccato di 0,588 s dal riferimento più rapido di Alex Márquez. Non è stata operata una ricerca spasmodica del giro veloce: l’attenzione era rivolta a una serie di giri mirati a simulare la gara e a valutare sensazioni e assetti per la gara inaugurale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Spalletti: «Dobbiamo fare velocemente passi in avanti sennò diventa difficile»
Leggi anche: Juventus, Spalletti lancia l’allarme: “Bisogna fare passi in avanti, altrimenti è difficile”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Orari TV GP Thailandia 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; MotoGP, Acosta: Ducati e Aprilia superiori, noi possiamo solo sopravvivere a Buriram; MotoGP, Martin riceve l'idoneità fisica: sarà in pista a Buriram; MotoGP, LIVE dei test a Buriram in Thailandia.
MotoGP | Acosta: Voto? Mi do 6 su 10. Ma siamo più lenti delle DucatiPedro Acosta ha concluso il terzo giorno di test a Sepang con l'ottavo miglior tempo e alcuni dubbi, che lo portano a darsi un sei scarso mentre continua a vedere le Ducati lontane. msn.com
In Thailandia il sacro può avere la forma che ti imbarazza. Si chiama “Palad Khik”, letteralmente “estensore onorabile”. Nel buddhismo thailandese è un oggetto sacro devozionale a forma di pene eretto, alto fino a 30 cm. E spesso è scolpito in legno di quercia - facebook.com facebook