Acosta | In Thailandia sarà dura dobbiamo fare passi avanti per puntare alla vittoria

Pedro Acosta afferma che le sfide in Thailandia saranno difficili, a causa delle condizioni impegnative del circuito di Buriram. Durante i test preparatori alla stagione 2026, il pilota e il team KTM hanno analizzato i tempi e le prestazioni, cercando di migliorare la messa a punto della moto. Acosta si concentra sulle strategie da adottare per affrontare al meglio la prossima competizione. I risultati di questi test indicano che il lavoro da fare resta molto.

In vista dell'inizio della stagione 2026, i test di Buriram hanno fornito una prima lettura sull'andamento di KTM e Pedro Acosta. Le valutazioni iniziali si concentrano sull’equilibrio tra aerodinamica, telaio e assetti, con l’obiettivo di identificare le configurazioni migliori per l’avvio del campionato. Nel primo giorno di prove al Chang International Circuit, Acosta ha chiuso in 14° posto con un tempo di 1'29"850, staccato di 0,588 s dal riferimento più rapido di Alex Márquez. Non è stata operata una ricerca spasmodica del giro veloce: l’attenzione era rivolta a una serie di giri mirati a simulare la gara e a valutare sensazioni e assetti per la gara inaugurale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

