Spalletti | Dobbiamo fare velocemente passi in avanti sennò diventa difficile
Al termine della sfida contro il Napoli, l'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Le parole di Spalletti. Napoli con più convinzione. «È vero, loro sono andati più forti di noi, noi più timidi nel girare questa palla che abbiamo spesso. Di conseguenza poi ci hanno fatto correre, sono forti e in condizione, hanno struttura, corsa, forza e qualità». «Abbiamo provato a fare una cosa per aver una conoscenza maggiore. Sia Yildiz e Conceiçao sanno palleggiare, forse Locatelli si è abbassato un po' troppo, i due attaccanti hanno avuto poca mobilità, siamo rimasti impantanati in mezzo al campo perché non siamo riusciti a far girare palla.
