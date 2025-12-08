Juventus Spalletti lancia l’allarme | Bisogna fare passi in avanti altrimenti è difficile

Le parole dell’allenatore bianconero a margine della sconfitta rimediata a Napoli: ecco quanto dichiarato Uno Spalletti piuttosto deluso è quello che si presenta ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta rimediata dalla sua Juventus al “Maradona” contro il Napoli. Diversi gli spunti offerti dall’intervista rilasciata dal tecnico di Certaldo che ha salvato molto poco della prestazione offerta dai suoi ragazzi. Ecco le sue parole: (Ansa Foto) – Calciomercato.it PROVA – “ Sono andati più forti di noi, siamo stati timidi nella trasmissione di palle e ci hanno fatto correre. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

