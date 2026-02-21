Accetta e 6 anni | imprenditore condannato per tentato omicidio a Roma

Un imprenditore di 58 anni è stato condannato a sei anni di carcere a Roma per aver tentato di uccidere un dipendente. La vittima si era recata a casa dell'uomo per chiedere lo stipendio arretrato, ma è stata aggredita e colpita con un oggetto contundente. La decisione è arrivata dopo un procedimento giudiziario che ha messo in luce i dettagli dell'aggressione avvenuta in un quartiere residenziale. La vicenda ha attirato l'attenzione locale.

Un uomo di 58 anni è stato condannato a sei anni di reclusione dalla Gup di Roma per aver tentato di uccidere un suo dipendente, che si era recato presso la sua abitazione per chiedere il pagamento dello stipendio arretrato. L'episodio è avvenuto nel quartiere romano di Lunghezza, il 18 ottobre 2024, e ha l'imputato aggredire la vittima con un'accetta. La vicenda, che ha scosso la comunità locale, si è consumata in un contesto di sfruttamento lavorativo. L'uomo, titolare di una ditta di idraulica, aveva impiegato il dipendente senza un regolare contratto di lavoro, accumulando mesi di stipendio non versato.