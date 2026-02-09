Una donna di 45 anni è sfuggita per un pelo a un tentato omicidio a Guastalla. L’uomo che l’ha aggredita, il suo ex fidanzato, un 41enne di Modena, è stato condannato a sette anni e quattro mesi di carcere. La vicenda si è svolta in strada, quando l’uomo ha cercato di ucciderla con un coltello. Per fortuna, un camionista di passaggio ha visto la scena e si è gettato in aiuto, riuscendo a fermare l’aggressione. La donna si è salvata grazie

Reggio Emilia, 9 febbraio 2026 - Lei, una 45enne, fu accoltellata dal suo ex fidanzato, un 41enne modenese per strada a Guastalla, salvandosi per miracolo grazie al coraggioso intervento di un giovane camionista. Oggi è stata emessa la sentenza di primo grado per la grave aggressione, datata 2 dicembre 2024: all'esito del rito abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare Luca Ramponi lo ha condannato a 7 anni, 4 mesi e 10 giorni per tentato omicidio, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Il pubblico ministero Denise Panoutsopoulos aveva chiesto 10 anni e 8 mesi per diversi reati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio della ex salvata da un camionista di passaggio, condannato a 7 anni e 4 mesi

Approfondimenti su Guastalla Ex

Il processo per l'omicidio di Bibbiano si conclude con la condanna di Stefani a oltre quattro anni di reclusione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Guastalla Ex

Argomenti discussi: Tentò di uccidere la ex a coltellate, pena ridotta in Appello; Accoltellò la ex nel parcheggio, 27enne condannato a 9 anni; Aggressione choc in strada: donna picchiata con il bastone e investita. Fermati padre e figlia; Confermata la condanna per tentato omicidio: 9 anni e 4 mesi a Said Cherrah.

Tentato femminicidio nel Napoletano: 33enne accoltella la sua ex fidanzata, operata d’urgenza in codice rossoUn 33enne della provincia di Napoli è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio aggravato nei confronti della sua ex fidanzata a Castel Volturno. L’aggressione è avvenuta i ... affaritaliani.it

Aggredì ex fidanzata con l’acido La pena viene ridotta in AppelloIeri la corte d’Appello di Milano ha ridotto di otto mesi la condanna inflitta a Said Cherrah, 27enne di Broni, per il tentato omicidio della ex compagna, portandola da 10 anni a 9 anni e 4 mesi di re ... laprovinciapavese.gelocal.it

I due sono coinvolti anche in un altro tentato omicidio, quello di via De Rolandis del 10 gennaio facebook

Tentato omicidio in Montagnola con spranga e machete: un arresto | VIDEO x.com