Acca Larenzia il Tribunale di Roma proscioglie tutti gli imputati | intervista all’Avvocato Colaiacovo

Il Tribunale di Roma ha assolto tutti i ventinove indagati coinvolti nel caso Acca Larenzia, tra cui molti militanti di CasaPound Italia. La causa dell’udienza riguarda il saluto romano compiuto durante la commemorazione del 2024 per la strage di Acca Larenzia. La sentenza ha evidenziato l’assenza di prove sufficienti per procedere con le accuse. La decisione ha suscitato reazioni tra i presenti, tra cui molti giovani coinvolti nella manifestazione.

Roma, 21 feb – La sentenza è una di quelle destinate a fare rumore. Il Gup del Tribunale di Roma ha prosciolto tutti i ventinove indagati, in larga parte militanti di CasaPound Italia, imputati per aver fatto il saluto romano nella commemorazione del 2024 per la strage – “cosiddetta strage” come si legge negli avvisi di garanzia – di Acca Larenzia. Una sentenza che crea (non pochi) mal di pancia. Una sentenza che crea non pochi mal di pancia tra i progressisti di casa nostra. E non solo, perchè certifica le strumentalizzazioni da parte del principale partito di opposizione italiano, il Partito Democratico, che non aveva esitato, pur senza mai vergognarsene, a usare le immagini della commemorazione di Acca Larenzia per fare campagna elettorale a favore del No al referendum sulla riforma della magistratura.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Acca Larentia, il gip del tribunale di Roma proscioglie 29 personeIl gip di Roma ha prosciolto 29 persone coinvolte nell’evento di Acca Larentia, avvenuto il 7 gennaio 2024 nel quartiere Tuscolano.

Acca Larentia, saluti romani: gip Roma proscioglie 32 indagatiIl gip di Roma ha prosciolto 32 indagati, tra cui Gianluca Iannone, perché non ci sono prove sufficienti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.