Acca Larentia il gip del tribunale di Roma proscioglie 29 persone

Il gip di Roma ha prosciolto 29 persone coinvolte nell’evento di Acca Larentia, avvenuto il 7 gennaio 2024 nel quartiere Tuscolano. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti a contestare l’accusa di aver partecipato alla commemorazione. Quel giorno, molti cittadini si radunarono per ricordare la strage del 1978, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La vicenda ha acceso il dibattito sulla libertà di manifestare e sulla gestione delle manifestazioni pubbliche a Roma. La questione rimane aperta, mentre si attendono sviluppi giudiziari.

Si torna a parlare di quanto avvenuto a Roma lo scorso 7 gennaio del 2024, quando in via Acca Larentia, nel quartiere Tuscolano, un gruppo di persone si riunì per commemorare la strage del 1978. In quell'occasione, oltre al rito del "presente", vennero fatti anche numerosi saluti romani da parte dei partecipanti. Gesto che ha poi portato all'apertura di un'indagine per apologia di fascismo. A finire al centro dell'inchiesta ben 29 persone, tra cui anche Gianluca Iannone, fondatore e leader storico di CasaPound Italia. La vicenda destò grande agitazione nell'opinione pubblica. PD, M5S e AVS sono letteralmente insorte contro il governo, chiedendo lo scioglimento di tutte le organizzazioni neofasciste, rivolgendosi direttamente al ministro Piantedosi, mentre i partiti che compongono l'esecutivo hanno condannato l'accaduto ribadendo però l'importanza di tutelare la libertà di ricordo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Acca Larentia, il gip del tribunale di Roma proscioglie 29 persone Leggi anche: Saluto romano ad Acca Larentia, il gup proscioglie 29 persone Leggi anche: Saluto romano ad Acca Larentia, gup proscioglie 29 persone Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Acca Larentia, saluti romani: gip Roma proscioglie 32 indagatiIl gip del Tribunale di Roma ha disposto il proscioglimento di 32 persone, tra cui Gianluca Iannone, finite sotto indagine per i saluti romani e il grido ... lapresse.it Centinaia ad Acca Larentia fanno il saluto romano(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il grido per tutti i camerati caduti ad Acca Larentia, a Roma. E il presente ripetuto tre volte, accompagnato dal saluto romano. Anche quest'anno, centinaia di aderenti a ... notizie.tiscali.it La Stampa. . Il gup di Roma ha prosciolto 32 persone, quasi tutti appartenenti a CasaPound, per il saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestavano l - facebook.com facebook Acca Larentia, tutti prosciolti per il saluto romano alla commemorazione x.com