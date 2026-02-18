La musica napoletana perde un pilastro | da Gigi D' Alessio a Finizio i messaggi di addio per Vincenzo D' Agostino

Vincenzo D'Agostino è morto, e la musica napoletana perde uno dei suoi protagonisti più rispettati. Molti artisti, tra cui Gigi D'Alessio e Finizio, hanno condiviso messaggi di addio, ricordando il suo ruolo fondamentale nel panorama musicale locale. D'Agostino, noto per aver scritto canzoni di successo e aver collaborato con numerosi cantanti, lascia un vuoto difficile da colmare. Gigi D'Alessio ha commentato con poche parole, mentre altri amici e colleghi raccontano ricordi di momenti condivisi in sala prove e concerti.

“Senza parole”. Gigi D'Alessio usa solo due parole per esprimere il grande dolore per la morte dell'amico Vincenzo D'Agostino. Il paroliere, 65 anni, è morto nella serata di ieri dopo una lunga malattia. Il paroliere partenopeo era considerato un vero e proprio pilastro della musica napoletana: con i suoi testi ha saputo conquistare cuori e classifiche. Autore di oltre 3.600 canzoni, vantava collaborazioni con Gigi D'Alessio ('Non dirgli mai', "Annarè", "Cient'anne"), Gigi Finizio, Mario Merola, Nino D'Angelo, Carmelo Zappulla, Anna Tatangelo, Annalisa Minetti, Tony Colombo.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Gigi D’Alessio, l’addio più difficile: è morto Vincenzo D’Agostino. Chi era il “paroliere di Napoli”Vincenzo D’Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a 64 anni a causa di una grave malattia.

E' morto Vincenzo D'Agostino, lo storico paroliere di Gigi D'Alessio. Tra le sue hit Rossetto e caffè con Sal Da VinciVincenzo D'Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a 64 anni a causa di una lunga malattia.

