Morto il medico Antonio Serio era primario di Neurologia a Villa Serena
Il medico Antonio Serio, primario di Neurologia a Villa Serena, è deceduto a causa di un infarto fulminante. La notizia ha sconvolto colleghi e pazienti, poiché Serio era molto stimato per la sua dedizione e competenza. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto nel reparto e tra chi si affidava alle sue cure quotidiane. Serio aveva 58 anni e da tempo si occupava di casi complessi, sempre con grande attenzione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità medica locale.
Lutto nel mondo della medicina pescarese, abruzzese e non solo per la scomparsa del neurologo Antonio Serio.Lo stimato medico è venuto a mancare all'età di 73 anni nella mattinata di giovedì 19 febbraio. Per oltre 30 anni è stato responsabile del reparto di Neurologia della clinica privata Villa Serena di Città Sant'Angelo. Numerose le persone che si sono rivolti a lui per le cure di malattie cronico degenerative e tanti coloro che ne hanno apprezzato la professionalità e la bravura. Lascia la moglie Lucilla, i figli Pierluigi con Giulia, Ilaria con Piero, Stefano con Martina, la mamma Flora, il fratello Franco e i nipoti Vittoria, Giovanni, Livia e Leonardo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
