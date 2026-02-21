Abruzzo costa a rischio | 200mila€ per salvare Fossacesia

La costa di Fossacesia, in Abruzzo, sta subendo un rapido processo di erosione, che mette a rischio le abitazioni e le attività locali. Per affrontare questa emergenza, la Regione ha stanziato 200mila euro destinati ai lavori di consolidamento delle spiagge e delle scogliere. Oggi, a Pescara, si è tenuto un incontro tra esperti e amministratori per definire le priorità degli interventi. La decisione finale si attende nelle prossime settimane.

La costa di Fossacesia, in Abruzzo, è al centro di una crescente preoccupazione per l’erosione. Un incontro si è tenuto oggi, 21 febbraio 2026, a Pescara, presso la sede della Regione Abruzzo, per fare il punto della situazione e discutere le prossime mosse per proteggere il litorale. L’emergenza, acuita dalle recenti mareggiate, ha richiesto un confronto tra amministrazione locale e regionale per accelerare gli interventi di salvaguardia. L’incontro, sollecitato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, ha la partecipazione dell’assessore regionale Umberto D’Annuntiis e dell’ingegnere Marcello D’Alberto, dirigente del Servizio Opere marittime e Acque marine.🔗 Leggi su Ameve.eu

Puglia, costa a rischio: 26 milioni per salvare spiagge e tesoriLa Puglia ha deciso di investire 26 milioni di euro per contrastare l’erosione delle sue spiagge.

Latina, costa a rischio erosione: VIA e VIA per salvare il litorale e scongiurare la perdita di fondi regionali.A Latina, la costa rischia di scomparire a causa dell'erosione, e ora si tenta di approvare le autorizzazioni ambientali per proteggere il litorale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.