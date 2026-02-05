Apice 5mila anime e la voglia di competere coi grandi | la D è un sogno che può diventare realtà

A Apice, un piccolo centro con 5mila abitanti, nasce una squadra di calcio che sogna in grande. La D rappresenta il grande obiettivo, e i giocatori sono determinati a raggiungerlo. Ogni allenamento, ogni partita, serve a mettere in mostra le proprie capacità e a dimostrare che anche in un paese piccolo si può puntare in alto. La voglia di competere con le grandi è forte, e l’obiettivo è diventare una realtà concreta, non solo un sogno.

Tempo di lettura: 2 minuti Sedersi al tavolo delle grandi guardando tutte dall'alto o direttamente negli occhi. Un privilegio che si sta godendo una piccola realtà che supera di poco i 5mila abitanti, Apice. In vetta al torneo di Eccellenza, l'anticamera della Serie D, fianco a fianco con l'Ebolitana, realtà storica del calcio campano con circa 38mila abitanti. Sei punti in più, invece, rispetto a chi può contare su un bacino di circa 50mila abitanti e ha vissuto momenti gloriosi in passato, la Battipagliese. Una classifica, quella del girone B, che ha una protagonista piccola per dimensioni ma grande per ambizioni e organizzazione, quell'Apice che ha saputo guadagnarsi la vetta condivisa dopo aver vinto la gara di recupero contro l 'Agerola, cittadini che di abitanti ne conta quasi 8mila.

