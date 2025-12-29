Nella serata di sabato, nel quartiere Buozzi di Tolentino, tre individui sono fuggiti dopo un tentativo di furto, dando origine a un inseguimento. Durante le operazioni sono stati rinvenuti arnesi da scasso nel suv utilizzato dai malviventi. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per identificare e catturare i responsabili, mentre si cerca di comprendere eventuali collegamenti con altri episodi nella zona.

Continuano le indagini per trovare i tre malviventi in fuga dopo il tentato furto di sabato sera, nel quartiere Buozzi a Tolentino. Nell’auto abbandonata dalla banda in via Madre Teresa di Calcutta, un suv, Nissan Qashqai grigia, i carabinieri hanno trovato degli arnesi da scasso. Un cittadino l’altro ieri, poco prima delle 19, ha segnalato il tentativo di furto, in via Forlanini. Arrivata l’autoradio dei carabinieri, due persone parzialmente travisate sono scappate a piedi. Ed è scattato un primo inseguimento a piedi. Dopodiché i militari hanno ripreso la macchina cercando di trovare il mezzo con cui i ladri si allontanavano e hanno individuato un’auto sospetta, la quale, alla loro vista, ha accelerato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri in fuga dopo l’inseguimento. Trovati arnesi da scasso nel suv

