A24 giovane muore | impatto col tir 3 feriti in altre zone Allarme

Un incidente grave sull’A24 ha causato la morte di un giovane e il ferimento di altre tre persone. La vettura si è schiantata contro un tir, provocando danni significativi e blocchi sulla carreggiata. Insieme a questa tragedia, si sono verificati altri tamponamenti nelle vicinanze, aumentando la preoccupazione per la sicurezza in quella zona. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre i soccorsi intervenivano. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia sull’A24: Un Giovane Muore nello Scontro con un Tir, Cresce l’Allarme per la Sicurezza Stradale in Abruzzo. Un giovane di 26 anni ha perso la vita ieri pomeriggio, 20 febbraio 2026, in un incidente lungo l’autostrada A24, tra i caselli di Tornimparte e Valle del Salto, in provincia dell’Aquila. L’impatto, avvenuto dopo la galleria San Rocco, ha coinvolta un’auto e un camion fermo in piazzola, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle principali arterie abruzzesi. La giornata si è chiusa con altri incidenti sull’A25 e nella zona di Castel di Sangro, lasciando un bilancio pesante di feriti e preoccupazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bari: Incidente sulla provinciale 111, giovane muore e tre feriti gravi. Indagini in corso sulla dinamica dell’impatto.Questa notte sulla strada provinciale 111 tra Mola e Rutigliano, un incidente ha causato la morte di una giovane di 26 anni e ha lasciato tre persone ferite gravi.

Schianto mortale sulla Telesina: auto distrutta dopo l’impatto con un tir, muore 62enne di BeneventoUn tragico incidente si è verificato sulla Telesina, coinvolgendo un tir e un’auto.

