Bari | Incidente sulla provinciale 111 giovane muore e tre feriti gravi Indagini in corso sulla dinamica dell’impatto

Questa notte sulla strada provinciale 111 tra Mola e Rutigliano, un incidente ha causato la morte di una giovane di 26 anni e ha lasciato tre persone ferite gravi. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto.

Una giovane donna di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada provinciale 111 che collega Mola a Rutigliano, in provincia di Bari. Il drammatico impatto, che ha visto coinvolta un’auto finita contro un albero, ha lasciato anche tre feriti in codice rosso, tra cui un bambino. L’incidente si è verificato intorno alle 2:30 di domenica 8 febbraio 2026, gettando un’ombra funesta sulle strade della regione e riportando alla luce un periodo particolarmente critico per la sicurezza stradale nella provincia barese. La dinamica dell’accidente è ancora oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi sul luogo del sinistro.🔗 Leggi su Ameve.eu

